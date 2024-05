Hafnaoui lesionado pode falhar Jogos de Paris

“Estou lesionado e ainda não sei se poderei participar nos Jogos”, disse o nadador, de 21 anos, à agência de notícias AFP.



O presidente do Comité Olímpico da Tunísia, Mehrez Boussayene, confirmou a incerteza sobre a participação de Hafnaoui nos Jogos, que decorrem entre 26 de julho a 11 de agosto, mas lembrou que o mais importante é o bem-estar do atleta.



“Mais do que as medalhas, queremos acima de tudo o bem-estar deste jovem, que tantas alegrias nos tem dado. Ele terá muitas grandes competições pela frente”, disse o presidente sobre Ayoub Hafnaoui, campeão mundial dos 800 e 1.500 metros nos Mundiais de 2023.