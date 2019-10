31.ª Meia-Maratona de Ovar juntou a elite à festa popular

A meia-maratona juntou o alto rendimento dos atletas de elite, ao prazer da corrida dos cidadãos anónimos com quase dois mil atletas a concluirem a prova.







Na hora do balanço o presidente do AFIS (Atletas Fim de Semana), Luís Gama, falou de um dia positivo e endereçou os parabéns aos milhares de atletas que concluíram as diferentes provas do programa.

Está concluída a 31:ª Meia-Maratona “Cidade de Ovar”. Para o ano há mais!





Sobre a mudança de percurso, motivada por obras realizadas em vários arruamentos da cidade, aquele responsável falou de reações diversas dos participantes e especificou: “O percurso foi considerado bom, menos monótono e o local de partida e chegada excelente”.Do outro lado da balança foi referido por alguns atletas o facto do percurso não ser tão fácil como o anterior nomeadamente ao nível de algumas inclinações.A propósito das marcas alcançadas pelos vencedores, Luís Saraiva (SC Braga) - 01:04:46 e Inês Monteiro (Sporting CP) - 01:12:52, Luís Gama comentou: “Não houve recordes mas correr numa hora e quatro minutos com o tempo (chuva) como estava foi excelente”.Sobre a mini maratona, a caminhada e a corrida do azulejo (10 kms) o balanço é positivo e o líder do clube justificou-o com números: “1100 caminheiros concluíram o percurso e 600 atletas a corrida do azulejo. A menos concorrida foi a mini maratona com os pais a pouparem as crianças aos rigores da meteorologia”.