Abertura dos JO no Sena é o preferido

Emmanuel Macron abordou ainda as polémicas recentes levantadas em torno da cantora franco-maliana Aya Nakamura, garantindo que esta estaria na cerimónia de abertura, caso fosse escolhida pela organização, “perfeitamente no seu lugar”.



“O cenário preferido, que estamos a preparar e que queremos, é obviamente aquele que foi planeado com todos os organizadores e cujos detalhes serão revelados oportunamente”, declarou Macron, à margem da inauguração do novo centro aquático de Saint-Denis.



O Chefe de Estado francês disse que se deve “assumir a responsabilidade por esta cerimónia de abertura”, mesmo tendo consciência que “a França, infelizmente, está sob ameaça terrorista há já vários anos”.



“Estamos a preparar vários cenários. Se a ameaça evoluir, se considerarmos que as circunstâncias assim o exigem, temos cenários alternativos”, explicou Macron, sem acrescentar detalhes.



O presidente garantiu ainda não ter dúvidas de que a Rússia tem como alvo os Jogos Olímpicos, sobretudo “em termos informativos”.



“A força da alma, a autoconfiança, a relação com a verdade são a força das democracias e das grandes nações”, acrescentou.