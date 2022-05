ACR4 e ACR6. Equipas preparam a Final 4 da Taça de Portugal

São horas de decisões no Andebol em Cadeira de Rodas. ACR6 e ACR4 já têm agendados os jogos para a Final 4 da Prova Rainha, no próximo sábado no ACR6 e a 21 de maio no ACR4.