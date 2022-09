Afonso Costa e Dinis Costa vencem final B dos Mundiais de remo

Depois de terem falhado na quinta-feira a Final A, os irmãos Costa ficaram apurados para a Final B, que venceram hoje com o tempo de 6.28,78 minutos, superando a equipa espanhola formada por Caetano Horta Pombo e Manel Balastegui por 1,24 segundos.



Com esta vitória, a equipa portuguesa terminou os Mundiais de Racice no sétimo posto.



Qualificam-se para Paris2024 os sete primeiros classificados em LMx2 dos Campeonatos do Mundo de 2023, a disputar em Belgrado, na Sérvia, entre 03 e 10 de setembro de 2023.



Afonso Costa foi 13.º nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, disputados em 2021, quando fez equipa com Pedro Fraga, que foi oitavo em Pequim2008 e quinto em Londres2012, então com Nuno Mendes.