Alemã Kerber entra a perder no Masters de ténis

22 Out, 2018

Bertens, nona jogadora do 'ranking' WTA, surpreendeu a segunda mais bem possicionada do 'ranking' mundial por 2-1, com os parciais de 1-6, 6-3 e 6-4.



O Masters WTA joga-se na primeira fase no formato de dois grupos de quatro jogadoras, em que todas se defrontam, e para o mesmo 'grupo vermelho' a japonesa Naomi Osaka, recente campeã do US Open, perdeu frente à norte-americana Sloane Stephens, com o marcador final a registar 2-1, parciais de 7-5, 4-6 e 6-1.



Na ausência da romena Simona Halep, Kerber é agora a tenista mais cotada em ação e entrou como clara favorita contra Bertens, convidada de última hora para o torneio.



Derrotada por Kerber em Roland Garros, Bertens aprendeu bem a lição e coloca-se assim na frente do grupo, a par de Stephens, clara vencedora de Osaka, sem dar 'chances' no terceiro 'set'.



Na terça-feira regressa o 'grupo branco', que teve na primeira ronda vitórias da ucraniana Elina Svitolina e da checa Karolina Pliskova, que se defrontam. No outro jogo, a dinamarquesa Caroline Wozniacki, que baixou hoje ao terceiro posto do 'ranking', terá pela frente a checa Petra Kvitova.