Alonso vence em Spa-Francorchamps e dá título mundial de Resistência à Toyota

Lusa Comentários 04 Mai, 2019, 23:11 | Outras Modalidades

Quando fica a faltar apenas disputar as 24 Horas de Le Mans, a equipa de Fernando Alonso, que inclui ainda o japonês Kazuki Nakajima e o suíço Sébastien Buèmi, ficou a um sétimo lugar de se sagrar campeã mundial, tendo 31 pontos de vantagem sobre os segundos classificados, no outro Toyota, o argentino José María 'Pechito' López, o japonês Kamui Kobayashi e o inglês Mike Conway.



A prova de hoje, na Bélgica, terminou 10 minutos mais cedo do que o previsto, numa altura em que o pelotão já rodava atrás do 'safety car' conduzido pelo português Pedro Couceiro, devido ao mau tempo que se fez sentir e que incluiu a queda de neve.



A equipa de Alonso deixou o Rebellion dos segundos classificados, os franceses Nathanael Berthon e Thomas Laurent e do norte-americano Gustavo Menezes, a uma volta.



Para o espanhol, esta foi a terceira vitória do ano, depois de ter vencido as 24 Horas de Daytona, as 1000 milhas de Sebring, ambas nos Estados Unidos, e agora as 6 Horas de Spa-Francorchamps.



Já o português António Félix da Costa, que fez dupla com o brasileiro Augusto Farfus num BMW, foi 18.º da geral, quarto da categoria LM GTE PRO.



"Foi uma corrida de loucos. O fator estratégia acabou por ditar o resultado e penso que poderíamos ter ido mais além, mas, na última hora, optámos por pneus semi slicks (lisos) na perspetiva de que a pista iria secar, mas acabou por cair novo dilúvio e caímos para o quarto lugar", explicou o piloto de Cascais.



"De qualquer forma estivemos muito fortes durante a corrida, com a melhor volta registada. Foi uma excelente forma de prepararmos a grande corrida que se aproxima, as 24 horas de Le Mans. Agora é analisar tudo detalhadamente, para que em Le Mans tudo funcione, desde procedimentos, estratégias e também especial atenção a eventuais problemas mecânicos", frisou.



Na LM GTE AM, Pedro Lamy (Aston Martin) foi sexto classificado, juntamente com o canadiano Paul dalla Lana e o austríaco Mathias Lauda.