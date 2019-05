Ana Cabecinha em quinto na Taça da Europa de marcha

Lusa Comentários 19 Mai, 2019, 17:19 | Outras Modalidades

A recordista nacional da distância andou sempre no grupo da frente até aos 10 quilómetros, altura em que as principais adversárias aumentaram o ritmo de prova.

Continuando no seu próprio ritmo, Ana Cabecinha, que há dois anos conquistara a medalha de prata nesta competição, terminou agora em quinto lugar, com a marca de 1:31.12 horas, o seu melhor registo deste ano.

A marca da algarvia do Pechão é de qualificação para os Mundiais de Doha e fica a escassos 12 segundos dos mínimos para os Jogos Olímpicos Tóquio2020.

O pódio ficou ocupado pela lituana Zivile Vaiciukeviciute, que cortou a meta com 1:29.48 horas, à frente das espanholas Laura Garcia-Caro (1:29.55) e Raquel Gonzalez (1:30.17).

A outra portuguesa em prova, Edna Barros, desistiu depois dos 10 quilómetros.

Na prova dos 20 quilómetros masculinos, Miguel Carvalho terminou em 20.º lugar, com a marca de 1:24.53, tendo Miguel Rodrigues desistido depois dos 16. O vencedor da prova foi o sueco Perseus Karlstrom, com 1:19.54, melhor marca europeia do ano.