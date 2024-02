Ana Filipe, Igor Oliveira e Lenine Cunha campeões do mundo VIRTUS

Lenine Cunha sagrou-se bicampeão mundial de triplo salto, Ana Filipe venceu o ouro também no triplo salto e Igor Oliveira fechou a jornada em grande com a vitória nos 60 metros.



A primeira medalha foi conquistada por Lenine Cunha, no triplo, que venceu com um salto de 12,70 metros. E também conquistou a prata no pentatlo, somando 2.307 pontos.



Já Ana Filipe sagrou-se campeã do triplo salto com a marca de 11,51 metros. Por seu turno, Igor Oliveira ganhou a final dos 60 metros em 07,07 segundos.



Portugal encerra, assim, com três medalhas de ouro e uma de prata este primeiro dia de competição.



Na sexta-feira, os portugueses entram em ação a partir das 09:15 (hora de Lisboa), com Lenine Cunha e Ana Filipe a disputarem as provas de salto em comprimento.



Depois, Ana Filipe alinhará nos 60 metros barreiras e Cristiano Silva Pereira competirá nos 1.500 metros.



Seguem-se Igor Oliveira, que tenta o apuramento para a final dos 200 metros, e Sandro Baessa, que disputa a final dos 400 metros.



A jornada encerra às 15:45 com a estafeta masculina de 4x200 metros, com a formação lusa a ser composta por Cristiano Silva Pereira, Igor Oliveira, Sandro Baessa e Lenine Cunha.