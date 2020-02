Andebol. Miguel Alves diz que só um FC Porto nos limites pode vencer o Benfica

FC Porto e Benfica defrontam-se esta quarta-feira à noite, no Dragão Arena, em jogo da 24.ª jornada do Campeonato Nacional da I Divisão, de andebol. Os portistas têm de jogar nos limites para vencerem os encarnados, como reconhece o ponta direito, Miguel Alves.