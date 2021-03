Andrey Rublev conquista primeiro título da época em Roterdão

O jovem russo, de 23 anos, que ocupa o oitavo lugar do ‘ranking’ ATP, precisou de uma hora e 53 minutos para levar de vencido Fucsovics, 59.º classificado da hierarquia mundial, com os parciais de 7-6 (7-4) e 6-4, somando assim o 20.º triunfo consecutivo em encontros de categoria 500.



Andrey Rublev, campeão da ATP Cup com a seleção da Rússia, no início de janeiro, não perde há sete finais e acrescenta assim ao seu palmarés o título do ATP 500 de Roterdão, depois das vitórias em Umag (2017), Moscovo (2019), Doha, Adelaide, Hamburgo, St. Petersbugo e Viena, todas em 2020.