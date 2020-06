Antigo ginasta Kurt Thomas morreu aos 64 anos

Kurt Thomas tinha sofrido em 24 de maio um derrame na artéria basilar do tronco cerebral, adiantou a família do antigo campeão mundial.



“Perdi o meu universo, o meu melhor amigo e o meu marido desde há 24 anos”, declarou Beckie Thomas.



Kurt Thomas fez história para os Estados Unidos em 1978, ao tornar-se o primeiro ginasta a conquistar o título mundial, no exercício de solo no decorrer dos Mundiais disputados em Estrasburgo, em França.



No ano seguinte, nos Mundiais de Fort Worth, nos Estados Unidos, o ginasta voltou a sagrar-se campeão no solo, em igualdade com o alemão de leste Roland Bruckner, mas arrecadou também o ouro na barra fixa.



Nos Jogos Olímpicos de Montreal, em 1976, o ginasta não conseguiu resultados, e em 1980 em Moscovo não participou, num período em que era considerado favorito, mas em que cumpriu o boicote dos Estados Unidos ao evento.