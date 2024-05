Artem Nych repete triunfo no GP Beiras e Serra da Estrela

O ciclista russo Artem Nych (Sabgal-Anicolor) repetiu hoje o triunfo final no Grande Prémio Internacional Beiras e Serra da Estrela, com o neerlandês Alex Molenaar (Illes Baleares Arabay) a vencer a terceira e última etapa.

No final dos 171 quilómetros, entre Manteigas e a Covilhã, com uma subida à Torre nos quilómetros iniciais, Molenaar venceu em 4:45.14 horas, o mesmo tempo de Nych, enquanto na terceira posição, a três segundos, chegou o uruguaio Mauricio Moreira (Sabgal-Anicolor).



Na geral, Artem Nych repetiu o triunfo de 2023, com 10 segundos de avanço sobre Molenaar e 25 sobre Moreira.



O duro início da tirada levou a uma fuga de seis ciclistas, mas logo na subida para as Penhas da Saúde, ainda antes da Torre, o espanhol Carlos García Pierna (Kern Pharma) isolou-se e apenas foi absorvido a 10 quilómetros da meta.



Alex Molenaar triunfou na classificação por pontos, com García Pierna a garantir a montanha, Jorge Gutiérrez (Kern Pharma) a juventude e a Sabgal-Anicolor venceu por equipas.