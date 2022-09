Associação dos atletas olímpicos e CAR do Pocinho assinam acordo para promoção desportiva

“Este acordo de vontades estabelece os eixos para a cooperação entre ambas as entidades, que potencie a mais-valia que representam os atletas olímpicos para o desenvolvimento desportivo”, explicou o presidente da Associação dos Atletas Olímpico de Portugal (AAOP).



Segundo Luís Alves Monteiro, há em Portugal cerca de 800 atletas olímpicos e só cerca de 12% “é que estão no ciclo olímpico”.



“Este protocolo vem facultar aos atletas olímpicos em pós carreira os benefícios para utilização destes equipamentos desportivos, mas também a possibilidade de intervirem em termos do melhoramento da cultura desportiva”, frisou o dirigente.



De acordo com este responsável, outro do objetivo do protocolo passa por estreitar relações e equacionar possíveis realizações conjuntas entre o Centro de Alto Rendimento (CAR) de Remo do Pocinho e a AAOP.



“A cooperação abrange a promoção da Rede Nacional de Centros de Alto Rendimento, a promoção dos atletas olímpicos como agentes desportivos, formação, capacitação e qualificação, e o intercâmbio de conhecimento técnico, podendo tomar diferentes naturezas, tipologias e formas”, concretizou Luís Alves Monteiro.



Por outro lado, haverá a concertação entre as partes, “podendo as entidades cooperar no âmbito de outros eixos e linhas de atuação que vierem a ser considerados”.



O protocolo que permitirá, entre outras realidades, o acesso dos associados da AAOP às instalações daquele CAR, no distrito da Guarda, “com a definição das regras de utilização da infraestrutura e demais regulamentação aplicável”.



Os associados da AAOP, no contexto da sua responsabilidade desportiva e social, “obrigam-se, no âmbito deste protocolo, a promover, por todos o uso de meios possíveis, quer a nível nacional, quer internacional, a Rede Nacional de CAR’s, em especial o CAR do Pocinho, desenvolvendo nomeadamente atividades a favor da comunidade em áreas como a promoção da cidadania e dos direitos humanos, da educação, cultura, ciência, desporto, associativismo jovem entre outro”.



“Estas ações sinalizadas serão delineadas, caso a caso, entre as partes signatárias do protocolo hoje assinado entre a AAOP e município de Vila Nova de Foz Côa, entidade responsável pela gestão do CAR de Remo do Pocinho ”, indicou Luís Alves Monteiro



A AAOP é uma associação independente, que promove os princípios do movimento olímpico e dos valores do olimpismo.



“Entre outras finalidades quer promover e divulgar os valores do Movimento Olímpico, apoiando o desenvolvimento educação dos Jovens através do desporto, em estreita colaboração com e as autoridades nacionais, desportivas, de saúde e de educação sempre a pensar “para os atletas pelos atletas para a sociedade”, explicou Luís Monteiro Alves.



Por seu lado, Pedro Duarte, vice-presidente da câmara de Foz Côa, salientou o objetivo da promoção e divulgação do CAR do Pocinho, através dos atletas de categoria olímpica, quer a nível nacional e internacional



“Acreditamos que os atletas olímpicos trazem uma notoriedade desportiva importante para a nossa afirmação enquanto destino para a prática desportiva de alto rendimento”, vincou o autarca.