Atleta paralímpico Lenine Cunha vai ser operado ao joelho e parar vários meses

14 Set, 2017

Em declarações à agência Lusa, Lenine Cunha explicou que a operação, agendada para terça-feira, é o único tratamento possível para debelar uma rotura profunda no tendão rotuliano.



O atleta, que em agosto conquistou a medalha de prata no triplo salto nos Mundiais de atletismo do Comité Paralímpico Internacional, afirmou que deverá regressar aos treinos dois meses depois da operação.



Lenine Cunha, que nos Jogos Paralímpicos Londres2012 arrecadou o bronze no salto em comprimento, reconheceu que não terá condições de participar nos Mundiais de pista coberta da INAS, agendados para março, admitindo que estará apto para os Jogos Europeus, que vão disputar-se em julho.



O atleta, de 34 anos, é detentor de um total de 192 medalhas em competições internacionais e quer ainda participar nos Jogos Paralímpicos Tóquio2020.



Lenine Cunha prepara-se para começar a trabalhar num ginásio de Gaia, cujo proprietário lhe ofereceu emprego depois de ter sabido, recentemente, através da comunicação social que enfrentava problemas financeiros.