Atletismo Mundiais. João Coelho nas "meias" dos 400 metros

O atleta do Sporting conseguiu o quarto tempo nas eliminatórias, dominadas pelo checo Matéj Krsek (46,07), à frente do norueguês Karsten Warholm, campeão olímpico e do mundo dos 400 barreiras, avançando para as semifinais juntamente com o benfiquista Omar Elkhatib, que, com o seu novo recorde pessoal (46,99), foi o terceiro repescado.Os dois portugueses vão estar entre os 12 mais rápidos das eliminatórias, que, ainda hoje, a partir das 21h10, vão disputar os seis lugares na final, marcada para sábado, à mesma hora.foi a primeira portuguesa a competir nos Mundiais "indoor", também nos 400 metros, terminando a sua participação individual no 14.º lugar, com a marca de 52,92 segundos, uma semana depois de ter voltado a melhorar o seu recorde nacional para 52,43, em Madrid.Também esta manhã, Jessica Inchude e Eliana Bandeira disputam a final direta do concurso do lançamento do peso.