Atletismo/Mundiais: Coelho é quarto nos 400 metros e fixa novo recorde nacional

Numa corrida em que ocupou o quarto lugar na maior parte das duas voltas à pista curta, o português, de 24 anos, cruzou a meta com uma marca de 45,86 segundos, atrás do belga Alexander Doom, medalha de ouro (45,25), do norueguês Karsten Warholm, campeão do mundo e olímpico dos 400 metros barreiras (45,34), prata, e do jamaicano Rusheen McDonald, bronze, com 45,65 segundos.



Recordista nacional na antecâmara da primeira participação nos Mundiais, com um tempo de 46,51 segundos fixado em 2023, nos Europeus de Istambul, o atleta natural de Vila Franca de Xira bateu essa marca na eliminatória, com a marca de 46,35 segundos, correu pela primeira vez abaixo dos 46 segundos nas meias-finais (45,98) e estabeleceu novo recorde nacional na final de hoje.



Apurado para os Europeus de atletismo ao ar livre, marcado para junho, em Roma, e para Paris2024, que se realiza entre 26 de julho e 11 de agosto, João Coelho foi mais rápido do que o húngaro Attila Molnár, quinto classificado, com a marca de 46,11 segundos, e do checo Matej Krsek, sexto e último, com 46,47 segundos.



O outro representante luso nos 400 metros, Omar Elkhatib, atingiu as meias-finais da competição, tendo fixado novo recorde pessoal na eliminatória, de 46,99 segundos.