Bárbara Timo e Anri Egutidze eliminados ao segundo combate no Masters de judo

Após a medalha de bronze conquistada por Telma Monteiro na quinta-feira, no arranque de competição - a quarta da judoca do Benfica num Masters -, Bárbara Timo, atual vice-campeã mundial, e Egutidze, tinham algumas aspirações.



Em -70 kg, Timo começou por vencer a polaca Daria Pogorzelec, por "ippon", mas foi de seguida derrotada pela japonesa Chizuru Arai, judoca mais bem classificada no " ranking" internacional, em que ocupa o oitavo lugar, enquanto a portuguesa é 21.ª.



O desempenho de Egutidze em -81 kg foi similar, com o judoca (16.º do mundo), a vencer o brasileiro Eduardo Santos (20.º) e a perder com o russo Aslan Lappinagov (7.º), em ambos os combates por "ippon".



No dia de estreia do Masters em Qingdao, Telma Monteiro alcançou a medalha de bronze, repetindo a subida ao pódio que tinha também alcançado em 2011, em Baku, onde foi campeã, em 2012, em Almaty, com a prata, e em 2013, em Tyumen, com o bronze.



Maria Siderot e Catarina Costa também competiram no primeiro dia, em -48 kg, e foram afastadas no combate inicial.



No sábado, entram no "tatami" Patrícia Sampaio e Yahima Ramirez, em -78 kg, Rochele Nunes, em +78 kg, e Jorge Fonseca (campeão mundial), em -100 kg.