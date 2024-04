Bárbara Timo recupera de estiramento e fica fora dos Europeus de judo

“A Bárbara está a recuperar de um estiramento. Nada de especial. Irá participar no fim de semana seguinte no Grand Slam do Tajiquistão (03 a 05 de maio, em Dushanbee)”, confirmou à agência Lusa a treinadora Ana Hormigo.



O objetivo é ter uma atitude de prevenção e quando Bárbara Timo tem margem de segurança no apuramento para os Jogos Olímpicos de Paris2024, situação que lhe permite gerir estas últimas provas, sem correr grandes riscos físicos.



A judoca, que foi medalha de bronze nos Europeus de Lisboa em 2021 e vice-campeã mundial em 2019, quando ainda competia em -70 kg, tem ainda uma medalha de bronze em Mundiais, em 2022, e no último ano foi quinta classificada nos Europeus, ambos em -63 kg.



No ranking olímpico, Timo segue na 12.ª posição da sua categoria, 11.ª como entrada direta entre 17, pelo facto de se excluir a judoca do país anfitrião, Clarisse Agbegnenou, situada na oitava posição.



O apuramento para Paris2024 tem ainda quatro provas de importância a pontuar, casos dos Europeus, os Grand Slam do Tajiquistão (03 a 05 de maio) e Cazaquistão (10 a 12 de maio), e os Mundiais de Abu Dhabi (19 a 24 de maio).



Nos Europeus desta semana, Portugal compete com 15 judocas, sete em masculinos, Rodrigo Lopes (-60 kg), Miguel Gago (-66 kg), Thelmo Gomes e Otari Kvantdize (-73 kg), João Fernando e Anri Egutidze (-81 kg), e Jorge Fonseca (-100 kg), e oito em femininos, Catarina Costa (-48 kg), Raquel Brito (-47 kg), Maria Siderot (-52 kg), Telma Monteiro (-57 kg), de regresso à competição após lesão grave, Taís Pina e Joana Crisóstomo (-70 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg) e Rochele Nunes (+78 kg).