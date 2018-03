Basquetebol: Benfica vence FC Porto em duro duelo

Lusa Comentários 17 Mar, 2018, 12:15 | Outras Modalidades

As 'águias' continuam na luta pela conquista da 23.ª Taça do seu historial, após superarem o FC Porto num empolgante duelo dos 'quartos', marcado pelo mau comportamento das claques dos dois clubes, tendo sido necessária a intervenção policial para que o 'clássico' prosseguisse. O Pavilhão da Universidade do Minho esgotou a lotação após as chegadas das duas claques.



A partida arrancou com extrema intensidade e elevado ritmo, com o Benfica a tentar impor o estilo perfilado pelo seu treinador, José Ricardo Rodrigues, um adepto assumido do jogo em campo aberto.



Aos 06,30 minutos Moncho López, treinador portista, vê-se obrigado a gastar um 'time out', face à vantagem de oito pontos (19-11) alcançada pelas 'águias'.



Preocupado em controlar o ritmo de jogo, Moncho López utilizou os seus três bases (André Bessa, Pedro Bastos e Pedro Pinto) nos primeiros dez minutos, altura em que os 'encarnados' venciam por 23-19.



O FC Porto retomou o comando do jogo na sequência de dois triplos sucessivos convertidos pelo extremo António Monteiro, mas José Silva, extremo do Benfica, respondeu com um oportuno triplo (41-38).



Duelo esteve sempre equilibrado até ao intervalo, com os benfiquistas, detentores do troféu, a manterem uma curta vantagem (49-47), com Pedro Pinto a 'selar' os primeiros 20 minutos com um triplo.



O intervalo prolongou-se por algum tempo a mais, com a polícia a retirar alguns adeptos para tentar manter as condições mínimas de segurança.



Na segunda parte o equilíbrio continuou a ser uma constante. A dez minutos do fim, o Benfica detinha uma escassa vantagem de um ponto (73-72), pelo que continuava tudo em aberto.



Nos últimos minutos, o veterano (39 anos) Carlos Andrade assumiu a decisão do jogo e o Benfica bateu o rival por quatro pontos (99-95).