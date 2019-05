Benavente com 12.º melhor tempo nos primeiros treinos livres de F1 motonáutica

Lusa Comentários 18 Mai, 2019, 15:41 | Outras Modalidades

Benavente fez a sua melhor volta ao rodar em 46,54 segundos, gastando mais 2,32 segundos do que o sueco Erik Stark (Maverick), vice-campeão do Mundo, que fez o melhor registo da sessão com 44,22 segundos.



Duarte Benavente, o único português a competir na prova 'rainha' da motonáutica e que fez a sua estreia na modalidade em 1999, precisamente em Portimão, persegue a sua primeira vitória na ronda portuguesa, local onde conquistou o seu último pódio, quando terminou em terceiro lugar em 2017.



Benavente disse que está bem preparado para a corrida no Algarve, onde espera “conseguir um bom resultado para começar a temporada com o pé direito”.



“Correr em Portugal é sempre especial para mim. Família, amigos e patrocinadores estão aqui e farei tudo para ganhar e subir ao pódio”, sublinhou.



Na primeira sessão de treinos livres, o norte-americano Shaun Torrente (Abu Dhabi), atual campeão do mundo em título e vencedor da prova portuguesa em 2018, ficou com o segundo tempo, a 62 centésimos de segundo do sueco.



Torrente vai tentar repetir a proeza alcançada no ano passado no circuito algarvio, no qual foi o mais rápido em todas as sessões de treinos, tendo assegurado igualmente a ‘pole position’.



Dos atuais 19 pilotos que disputam o Grande Prémio de Portugal, no circuito de 1.937 metros traçado no rio Arade, em Portimão, quatro já venceram a prova algarvia - Shaun Torrente, Philippe Chiappe (CTIC Sz China), Ahmed Al Hameli (Victory) e Thani Al Qemzi (Abu Dhabi) -, reunindo o favoritismo à vitória para a corrida de domingo.



O tricampeão mundial Philippe Chiappe tem o melhor registo de pódios conquistados em Portugal, com três vitórias em corridas - uma no Porto (2015) e duas consecutivas em Portimão (2016 e 2017) e um terceiro lugar (2018).



A prova portuguesa da F1H2O é este ano a primeira das duas rondas que se realizam na Europa, sendo o calendário do campeonato do mundo de 2019 composto por um total de sete provas, cinco das quais no continente asiático.



A corrida está marcada para domingo às 15:30.



O Grande Prémio de Portugal de motonáutica integra ainda a classe Fórmula 4-S, considerada uma categoria de iniciação.



Grande Prémio de Portugal de F1 de motonáutica



Programa:



Domingo, 19 maio:



13:00 - 14:00 Treinos livres F1



14:10 - 14:30 Treinos livres F4



14:40 - 15:00 - Corrida F4



15:20 Volta de apresentação F1



15:30 - 16:30 Grande Prémio de F1



16:40 - Cerimónias de Pódio