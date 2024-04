Benfica a uma vitória do pentacampeonato de voleibol

Com empate a um, o terceiro jogo da final voltou a ser bastante competitivo e dividido, com os ‘encarnados’ a imporem-se, para passarem a liderar por 2-1.



O Sporting venceu o primeiro set (31-29), depois de salvar quatro ‘set points’, mas o Benfica puxou dos ‘galões’ para conquistar os três sets seguintes, por 25-21, 25-20 e 25-17, garantindo um triunfo crucial para as suas aspirações.



O primeiro set foi bastante disputado, com alternâncias de liderança do marcador e quase sempre com vantagens mínimas no resultado.



As duas formações começaram por fazer valer o seu poder ofensivo, com Pablo Nathan e Lucas França, no Benfica, e Jan Galabov e Van Berkel, no Sporting, em destaque no plano ofensivo.



A meio do parcial, o Benfica conseguiu uma vantagem de três pontos (16-13), com Felipe Banderó a contribuir afirmativamente para a liderança ‘encarnada’.



Os tetracampeões nacionais tiveram o primeiro set na mão, depois de estarem a vencer por 24-22, mas não conseguiram fechá-lo, com o Sporting a aproveitar para recuperar e igualar (24-24) depois de um bom trabalho coletivo finalizado por Tiago Barth.



O final foi de grande incerteza, com a equipa de João Coelho a vencer por 31-29, depois de o último ponto ser revisto pelo árbitro através da tecnologia de vídeo e ser atribuído aos ‘leões’.



Em desvantagem, o Benfica tentou variar mais o jogo ofensivo, mas o Sporting não perdeu coesão no bloco e o segundo set foi novamente muito disputado até final.



Mesmo assim, o conjunto de Marcel Matz garantiu uma vantagem de três pontos, que foi preservando, até conseguir garantir o triunfo por 25-21.



O empate na partida galvanizou a formação do Benfica, que, contando com forte apoio por parte dos adeptos, entrou com tudo no terceiro set, ‘obrigando’ o treinador do Sporting a pedir um desconto de tempo quando a desvantagem dos ‘verdes e brancos’ era de quatro pontos (10-6).



A formação ‘leonina’ ainda tentou ripostar, mas, do outro lado, Felipe Banderó e Japa foram fazendo a diferença no ataque, ajudando o Benfica ao triunfo no terceiro parcial por 25-20.



No quarto parcial, os anfitriões mantiveram uma maior serenidade coletiva, apesar da réplica oferecida pelo rival, e, mesmo com alguns erros no serviço, tiveram uma melhor gestão nos momentos decisivos e fecharam o encontro com um 25-17.



As duas equipas voltam a defrontar-se na quarta-feira, pelas 17:00, no Pavilhão João Rocha, para o quarto jogo da final. Se o Benfica ganhar, festeja o ‘penta’, enquanto o Sporting precisa de triunfar para forçar a ‘negra’.



Jogo no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa.



Benfica – Sporting, 3-1.



Parciais: 29-31, 25-21, 25-20 e 25-17.



Sob arbitragem de Pedro Pinto e José Caramez, as equipas alinharam:



- Benfica: Tiago Violas, Ivo Casas (líbero), Lucas França, Felipe Banderó, Pablo Natan e André Aleixo. Jogaram ainda Pearson Eshenko, Hugo Gaspar, Luís Rodrigues e Nuno Marques.



Treinador: Marcel Matz.



- Sporting: Armando Velásquez, Gil Meireles (líbero), Lucas Van Berkel, Wagner Silva, Jan Galabov e Martin Licek. Jogaram ainda Tiago Barth, Gonçalo Sousa (líbero), Vinícius Lersch, Chema Carrasco, Inamol Tombion e Kevin Kobrine.



Treinador: João Coelho.



Assistência: Cerca de 1.800 espetadores.