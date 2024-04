Benfica em desvantagem na 1.ª mão das `meias` da Taça Europeia feminina de andebol

A equipa da casa entrou mais forte e venceu a primeira parte por 14-11, com as 'águias' a reagirem na segunda metade, conseguindo aligeirar a vantagem para apenas dois golos e deixando a eliminatória em aberto.



O Benfica recebe as eslovacas no próximo domingo, 28 de abril, no encontro decisivo da segunda mão.



Na outra partida das 'meias', hoje disputada, as espanholas da Rocasa Gran Canária perderam em casa com o Bm Elche (24-26), e vão ter que inverter a situação na partida agendada para sábado, 27 de abril.