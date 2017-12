Benfica goleado pelo FC Barcelona na Liga Europeia de hóquei em patins

Lusa 09 Dez, 2017, 16:59 | Outras Modalidades

Os 'encarnados' até entraram melhor na partida, inaugurando o marcador logo no primeiro minuto de jogo, na sequência de uma grande penalidade convertida por Carlos Nicolia, após uma falta sofrida por Diogo Rafael.



Três minutos depois do golo, o FC Barcelona viu-se reduzido a quatro jogadores devido a uma agressão de Marc Gual a Diogo Rafael.



No entanto, já com menos uma unidade em campo, os catalães viriam a chegar à igualdade, por intermédio de Sergi Panadero, que, após uma arrancada, desferiu um remate forte que bateu Trabal.



O FC Barcelona voltaria a marcar, aos 20 minutos de jogo, por intermédio de Lucas Ordoñez, numa fase ascendente da equipa espanhola, que se manteve até ao final da primeira parte.



No segundo tempo, o FC Barcelona entrou mais forte na partida e ampliou o marcador aos 31 minutos, na sequência de um livre direto executado por Pablo Alvarez.



A supremacia e eficácia da equipa 'blaugrana' iria traduzir-se num quarto golo, concretizado por Xavier Barroso, aos 37 minutos de jogo.



Quatro minutos depois, o Benfica reduziu o marcador por intermédio de Jordi Adroher



Até final, os catalães viriam a marcar mais quatro golos, por Pablo Alvarez, Ignacio Alabart, Ordoñez e Matias Pascual.



O Benfica ainda marcou em mais duas ocasiões, por intermédio de Nicolia (44 minutos) e João Rodrigues, a dois minutos do fim da partida.



Com este resultado o Benfica mantém-se no segundo lugar do grupo com quatro pontos, menos cinco do que o líder FC Barcelona.







Jogo realizado no pavilhão número 1 do Estádio da Luz, em Lisboa.







Benfica - Barcelona, 14-2.



Ao intervalo: 1-2.







Marcadores:



1-0, Nicolia, 01 minuto.



1-1, Sergio Panadero, 05 minutos.



1-2, Lucas Ordoñez, 20.



1-3, Pablo Alvarez, 31.



1-4, Xavier Barroso, 37.



2-4, Jordi Adroher, 41.



2-5, Pablo Alvarez, 43.



3-5- Nicolia, 44.



3-6, Ignacio Alabart, 44.



3-7, Lucas Ordoñez, 46.



3-8, Matias Pascual, 47.



4-8, João Rodrigues, 48.







Sob arbitragem da dupla italiana constituída por Franco Ferrari e Matteo Galoppi, as equipas alinharam:



- Benfica: Guillem Trabal, Jordi Adroher, Valter Neves, Diogo Rafael e Carlos Nicolia. Jogaram ainda: Tiago Rafael, Miguel Rocha, João Rodrigues e Miguel Vieira



Treinador: Pedro Nunes.



- FC Barcelona: Sergio Fernandez, Marc Gual, Pablo Alvarez, Pau Bargalló e Sergi Panadero. Jogaram ainda: Ignacio Alabart, Lucas Ordoñez, Xavier Barroso e Matias Pascual.



Treinador: Eduardo Costa.







Assistência: cerca de 500 espetadores.



Ação disciplinar: Cartão azul para Jordi Adroher (41) e Pablo Alvarez (44). Cartão vermelho para Marc Gual (5).