Benfica na final do play-off de voleibol

A formação ‘encarnada’, vencedora da segunda fase do campeonato, impôs-se ao Leixões, quarto classificado, num emotivo encontro que registou os parciais de 32-30, 28-26 e 25-20.



O campeão nacional e já vencedor, esta época, da Taça de Portugal, vai discutir a revalidação do título frente ao vencedor da outra meia-final do play-off entre o Fonte Bastardo e o Sporting.



Nos três jogos disputados com o Leixões, o Benfica cedeu apenas um ‘set’, no primeiro jogo realizado em Matosinhos, que venceu por 3-1, pelos parciais de 25-21, 25-20, 25-27 e 25-21.



Já nos dois jogos disputados na Luz, do play-off à melhor de cinco, o Benfica venceu ambos por 3-0. No sábado, pelos parciais de 25-13, 25-18 e 25-15 e hoje por 32-30, 28-26 e 25-20.



O Benfica soma 10 troféus de campeão nacional de voleibol, sete dos quais alcançados nos últimos 10 anos, sendo que é o atual tricampeão em título (2018/19, 2020/21 e 2021/22).