Benfica nos "oitavos" da Taça Challenge de voleibol com vitória em Salónica

Lusa Comentários 06 Dez, 2018, 20:15 | Outras Modalidades

Os 'encarnados' confirmaram que são mais fortes e juntaram-se na ronda seguinte a Sporting, apurado na quarta-feira, e Fonte do Bastardo, que também hoje garantiu a fase seguinte do torneio.



Nos 'oitavos', a formação da da Luz vai jogar contra o Volei Municipal Zalau, da Roménia.



A vitória de hoje foi ainda mais rápida do que na primeira 'mão', com o jogo a fechar em uma hora e quatro minutos, com parciais idênticos, a atestar que o jogo teve pouca história: 25-13 (em 21 minutos), 25-12 (22) e 25-15 (21).



Perante 1.050 espetadores, Theo Lopes, com 18 pontos, comandou a equipa ‘encarnada’ e foi o melhor jogador no pavilhão do Centro Nacional do Desporto de Mikra, em Kalamara, Salónica.



Foi bem secundado por Raphael Oliveira (nove pontos), André Lopes (sete) e Marc Honoré (sete).



Também hoje, o Fonte Bastardo repetiu o triunfo por 3-1 sobre o Volejbal Brno, agora na República Checa, triunfando em 1:41 horas, pelos parciais de 31-29, 20-25, 25-20 e 25-15.



Caso o Caldas consiga reverter hoje a desvantagem de 0-3 frente aos holandeses do Draisma Apeldoorn, os dois clubes lusos defrontam-se na próxima ronda.



Na quarta-feira, o Sporting já tinha assegurado um lugar nos ‘oitavos’, ao perder por 3-2 no reduto dos bielorrussos do Stroikel, depois da vitória caseira por 3-1, marcando encontro na fase seguinte com os turcos do Maliye Milli Piyango.