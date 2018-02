Benfica perde em Ravena nos quartos de final da Challenge Cup de voleibol

Lusa 14 Fev, 2018, 22:04 | Outras Modalidades

Com efeito, os lusos estão 'obrigados' a ganhar em casa por 3-0, ou 3-1 com 'golden set', para afastar o Bunge Ravenna, que hoje foi claramenente a equipa mais forte no Palazzo Mauro de André.



Excelente arranque de eliminatória teve a formação de José Jardim, que venceu o primeiro 'set' por 25-22, com Marc Honoré em grande plano (quatro pontos em quatro remates).



O Bunge Ravenna, atual oitavo no campeonato italiano, com uma série recente de quatro vitórias, ainda não tinha cedido um 'set' sequer na Challenge Cup, mas soube reagir e até ao final foi mais forte do que os 'encarnados', marcando 25-22, 25-23 e 25-20 a seu favor.



A segunda mão está marcada para 28 de fevereiro, às 20:30, no pavilhão n.º 2 do estádio da Luz, em Lisboa.