Benfica vence FC Porto pela primeira vez nesta época

Os 'encarnados' reforçaram o terceiro lugar, com 34 pontos, tantos quantos os 'dragões', que são segundos, mas têm uma partida a menos. O Sporting é líder isolado, com 37 pontos.



O FC Porto tinha domínio total no confronto direto entre as duas equipas nesta época, vencendo os três duelos disputados: meias-finais da Taça de Portugal 2019/20, realizadas em outubro do ano passado (81-74), sexta jornada da Liga na Luz em novembro (79-88) e meias-finais da Taça Hugo dos Santos, há praticamente três semanas (80-76).



Equilibrado desde o apito inicial, o quarto clássico da época entre FC Porto e Benfica só mexeu com mais vigor na primeira parte quando entravam os lançamentos de três pontos das duas formações.



No segundo período, melhor o FC Porto nos primeiros cinco minutos, em que um triplo de Tanner cavava a maior diferença do jogo (33-24), mas que, nos cinco minutos seguintes ,foi atenuada com uma boa resposta dos jogadores de Carlos Lisboa, que foram para os balneários a perder por um escasso ponto (38-37).



Para a segunda parte, o Benfica veio mais focado e agressivo defensivamente, colocando muitos problemas ao ataque portista. Cinco 'turnovers' consecutivos e poucas ideias em desfazer o muro da defesa 'encarnada', deixavam o FC Porto em claras dificuldades. De tal forma, que no terceiro período consentiu 29 pontos, muito por culpa do extremo norte-americano Quincy Miller.



Com 11 pontos a separar as duas equipas no arranque do último período (55-66), os 'dragões' voltaram à discussão da partida através da mão de Jalen Riley, que chamava a si a responsabilidade na hora de atirar ao cesto e, com nove pontos consecutivos, deixou o FC Porto a dois pontos do seu rival (78-80), quando faltavam pouco mais de dois minutos para jogar. Mas o Benfica não cedeu e Rafael Lisboa, com um triplo e uma ida à linha de lance livre, desfez as dúvidas quanto ao vencedor.



Antes e depois da partida foram feiras homenagens a Alfredo Quintana, guarda-redes de andebol do FC Porto que, na sexta-feira, morreu vítima de uma paragem cardiorrespiratória.



Os jogadores do FC Porto atuaram com uma faixa preta com o nome Quintana ao peito e no início do encontro foi feito um minuto de silêncio. No final, toda a equipa portista juntou-se no meio-campo, com o capitão Miguel Queiroz a segurar na camisola de Quintana.







Jogo disputado no Dragão Arena, no Porto.



FC Porto - Benfica, 79-87.



Ao intervalo: 38-37.







Sob a arbitragem de Fernando Rocha, Paulo Marques e Jorge Cabral, as equipas alinharam:



- FC Porto (79): Jalen Riley (19), Miguel Queiroz (16), Larry Gordon (9), Bradley Tinsley (3) e Eric Anderson (6). Jogaram ainda: Vladyslav Voytso (1), Pedro Pinto (3), Francisco Amarante (7). Tanner Mcgrew (3), João Soares (12) e João Torrie.



Treinador: Moncho Lopez.



- Benfica (87): Quincy Miller (24), Eric Coleman (6), João Gomes (13), Bryce Alford e Rafael Lisboa (17). Jogaram ainda: Fábio Lima (3), Tomás Barroso (10), Arnette Hallman, Cameron Jackson (14), Jaylen Key.



Marcha do marcador: 22-19 (1.º período), 38-37 (intervalo), 55-66 (3.º período) e 79-87 (final).