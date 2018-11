Benfica vence Pafiakos Pafos na "Challenge" de voleibol

Mário Aleixo - RTP Comentários 07 Nov, 2018, 08:16 / atualizado em 07 Nov, 2018, 08:16 | Outras Modalidades

Os encarnados, que ocupam o segundo lugar da fase regular do campeonato nacional, com 20 pontos, menos dois do que o líder Sporting, que tem um jogo a mais, apresentaram um voleibol muito superior aos cipriotas, motivo pelo qual resolveram o encontro em três parciais: 25-16, 25-20 e 25-15.



Nitidamente inferiores, esta noite os cipriotas cometeram demasiados erros básicos no serviço, na receção e, inclusive, no bloco, perante um Benfica que, sem fazer uma grande exibição, foi competente e isso bastou para vencer.



Bastaram apenas 19 minutos para ganhar o primeiro parcial. O Benfica entrou bem, esteve sempre à frente e facilmente fechou a contagem com nove pontos de vantagem (25-16).



Mais dividido foi o arranque do segundo "set", até parecia que os comandados de Marcel Matz tinham sido contaminados pelo mesmo "vírus" do Pafiakos Pafos. Ainda assim, à passagem dos 12 pontos, o Benfica deixou os forasteiros para trás acabando por ganhar por 25-20.



Se na ponta final deste segundo jogo o Benfica já tinha aproveitado para rodar jogadores, como foi a entrada de Nuno Pinheiro, Frederic Winters e Peter Wohlfahrtstätter, Marcel Matz entrou com os mesmo seis com que começou o encontro e rapidamente se percebeu que o Benfica queria selar o resultado o mais rapidamente possível para não provocar mais desgaste na equipa. O resultado de 25-15 foi melhor do que o primeiro "set" embora o tempo de jogo tenha sido superior.



O benfiquista Theo Lopes acabou por ser o melhor jogador em campo, com nove pontos. Do lado cipriota a figura de destaque foi Anastasios Aspiotis, com sete.





As duas equipas voltam a encontrar-se em 14 de novembro, no pavilhão Afrodite Pafos, no Chipre, para o encontro da segunda mão.