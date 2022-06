Benfica vence Sporting e junta-se ao FC Porto na final da Liga de hóquei em patins

Num jogo que só se decidiu no prolongamento, o Benfica nunca esteve em desvantagem e adiantou-se no marcador pela primeira vez pelo capitão Diogo Rafael (07). O 2-0 foi da autoria de Manrubia (15) e Nolito (17) reduziu para 2-1. Antes do intervalo, Nicolia (24) fez o terceiro do Benfica e, já na segunda parte, o Sporting conseguiu o empate com golos de Ferran Font (29) e Verona (30).



Na reta final do tempo regulamentar, Pablo Álvarez (37) devolveu a vantagem às ‘águias’, Ordoñez (38) ampliou para 5-3, mas Nolito (46 e 50) voltou a marcar por duas vezes e colocou o resultado final em 5-5. No prolongamento, o Benfica marcou a fechar a primeira parte e fechou a contagem a segundos do final, em ambas as ocasiões por Edu Lamas (55 e 60).



A partida começou equilibrada, com o Sporting a ter mais tempo de posse de bola, mas sem conseguir criar perigo e com o Benfica atento aos erros do rival para chegar à vantagem. Foi precisamente num desses lances que as ‘águias’ se adiantaram no marcador, por Diogo Rafael.



Depois de uma perda de bola de Nolito, o Benfica chegou rápido ao ataque e, assistido por Edu Lamas, o capitão dos ‘encarnados’ disparou forte na zona central, sem hipótese de defesa para Ângelo Girão.



O Sporting entrava novamente a perder num jogo desta meia final do ‘play-off’, tal como sucedeu nos quatro encontros anteriores, e, aos 15 minutos, o Benfica dobrou a vantagem, novamente numa saída rápida para o ataque que deixou a equipa de Nuno Resende em vantagem numérica, com Manrubia a desferir o remate final perante o desamparado Girão.



A resposta ‘leonina’ chegou dois minutos depois, com Nolito a reduzir para 2-1, na marcação de uma grande penalidade a castigar uma falta de Marubia sobre João Souto.



Sentindo estar mais perto do empate, o Sporting viveu nos minutos seguintes o seu melhor período no jogo, mas voltou a ser o Benfica a marcar, ampliando a vantagem para 3-1, na marcação de um livre direto convertido por Carlos Nicolia.



Antes de fechar o primeiro tempo, o Sporting voltou a dispor de uma grande penalidade, mas desta feita Pedro Henriques levou a melhor sobre Nolito e manteve a vantagem de dois golos com que o Benfica chegou ao descanso.



Como seria de esperar, o Sporting entrou na pista para a segunda parte virado para o ataque, à procura de voltar à discussão do resultado, e foi Ferran Font a consegui-lo num lance individual, em que marcou o 3-2. O espanhol passou por trás da baliza de Pedro Henriques, virou-se e disparou pelo ‘buraco da agulha’, para delírio dos adeptos ‘verde e brancos’ presentes no Pavilhão João Rocha.



O 3-2 chegou aos 29 minutos e, aos 30, o Sporting empatou o encontro, num lance de contra-ataque finalizado por Alessandro Verona, aproveitando um período do encontro em que só se atacava e a defesa ficou para segundo plano.



Logo de seguida, o Sporting podia ter chegado pela primeira vez à liderança no marcador, mas Ferran Font não foi capaz de bater Pedro Henriques da marca de livre direto, depois da 10.ª falta do Benfica no encontro.



O Benfica esteve sempre mais eficaz no jogo e voltou a mostrá-lo aos 37 minutos, com Pablo Álvarez a fazer o 4-3 para as ‘águias’. O argentino tentou uma primeira vez, Girão defendeu, mas, à segunda, e perante a incapacidade da defesa 'leonina', o benfiquista foi mais eficaz e fez passar a bola por baixo do guarda-redes ‘leonino’, recolocando o Benfica em vantagem e mais perto da final do campeonato nacional.



O Sporting sentiu a nova desvantagem no marcador e um cartão azul para Romero permitiu ao Benfica voltar aos dois golos de vantagem. A jogar com menos um, o Sporting foi incapaz de fazer frente à ofensiva ‘encarnada’ e Ordoñez colocou pela primeira vez o seu nome na lista de marcadores.



Como em quase todo o encontro, o Sporting mostrou-se menos eficaz e Nolito desperdiçou no minuto seguinte um livre direto que recolocaria os ‘leões’ a um golo do empate. O Sporting fracassava nas bolas paradas e o Benfica mantinha-se numa liderança confortável.



O Sporting parecia abatido, mas Nolito tratou de devolver a alegria aos ‘leões’, com um golo soberbo que colocou o marcador em 5-4. O espanhol arrancou para a baliza ‘vermelha e branca’ e, perto de Pedro Henriques, com um remate cruzado, colocou a bola no canto superior e deixou a equipa de Paulo Freitas novamente na discussão pela final do campeonato.



No hóquei o jogo dura até ao último segundo e este quinto jogo do ‘play-off’ voltou a demonstrá-lo, com o Sporting a empatar o encontro a sete segundos do final. Com cinco jogadores de campo, todos em cima da baliza do Benfica, os ‘leões’ empataram o jogo a cinco num remate de Nolito, que levou o encontro para prolongamento.



Nesse período, voltou a arrancar melhor o Benfica, que no último minuto da primeira parte do prolongamento se voltou a colocar na frente do marcador, por Edu Lamas. O número 6 das ‘águias’ foi decisivo no prolongamento e ‘vingou’ na segunda parte do prolongamento o empate tardio do Sporting no tempo regulamentar: com a baliza deserta e 11 segundos no cronómetro, marcou o 7-5 final e 'carimbou' a passagem do Benfica à final do campeonato.



Jogo realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Sporting – Benfica, 7-5 após prolongamento.



Ao intervalo: 1-3.



No final do tempo regulamentar: 5-5.



No final da primeira parte do prolongamento: 5-6.



Marcadores:



0-1, Diogo Rafael, 07 minutos.



0-2, Pol Manrubia, 15.



1-2, Nolito, 17 (grande penalidade).



1-3, Nicolia, 24.



2-3, Ferran Font, 29.



3-3, Verona, 30.



4-3, Pablo Álvarez, 37.



5-3, Ordoñez, 38.



5-4, Nolito, 46.



5-5, Nolito, 50.



6-5, Edu Lamas, 55.



7-5, Edu Lamas, 60.



Sob a arbitragem de João Pinto, Carlos Correia e Miguel Azevedo, as equipas alinharam:



- Sporting: Ângelo Girão, Matías Platero, Gonzalo Romero, Ferran Font e Toni Pérez. Jogaram ainda, Alessandro Verona, Henrique Magalhães e João Souto.



Treinador: Paulo Freitas.



- Benfica: Pedro Henriques, Diogo Rafael, Edu Lamas, Lucas Ordoñez e Gonçalo Pinto. Jogaram ainda, Poka, Carlos Nicolía, Pol Manrubia e Pablo Álvarez.



Treinador: Nuno Resende.



Assistência: Cerca de 2.000 espetadores.