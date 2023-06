Benfica vence Turquel e leva decisão pelo título feminino de hóquei em patins à `negra`

Depois de no primeiro jogo da final terem sido derrotadas por 2-1 no desempate nas grandes penalidades, após um 3-3 no final do prolongamento, as 'águias' não concederam veleidades ao Turquel, vencendo de forma clara, em casa.



Na primeira parte, o Benfica marcou por Beatriz Figueiredo e Cata Flores, esta última por duas vezes, enquanto do lado do Turquel foi Leonor Coelho a autora do golo.



No segundo tempo, as 'encarnadas' chegaram a números mais expressivos com os golos de Raquel Santos, Inês Severino, Cata Flores (que chegou ao 'hat-trick') e Marlene Sousa, que fixaram o 7-1 final.



O terceiro e decisivo jogo da final do campeonato está marcado para domingo, às 15:00, mais uma vez na casa das eneacampeãs nacionais, em Lisboa, numa 'negra' que decidirá a atribuição do título nacional feminino de hóquei em patins.