Braga encerra Mundial de X-Trial após alteração ao calendário de 2021

Esta alteração foi motivada pela evolução da pandemia de covid-19 na Europa, que esteve na base do cancelamento do X-Trial de Vendée, em França, previsto para 1 de maio.A prova portuguesa, que deveria abrir o campeonato, foi reagendada para 27 de novembro, sendo a quinta de cinco provas previstas, e vai decorrer no pavilhão Altice, na cidade bracarense.França acolhe duas, em 2 e 15 de outubro, seguindo-se Andorra, em 06 de novembro, Barcelona, em 21, e, finalmente, Braga em 27 do mesmo mês.

O campeonato de X-Trial é disputado em motas, dentro de pavilhões.