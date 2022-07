Britânico Cameron Norrie nas meias-finais pela primeira vez

Norrie, 12.º do `ranking` ATP, bateu o 58.º da hierarquia mundial em cinco `sets`, com os parciais de 3-6, 7-5, 2-6, 6-3 e 7-5, num encontro que durou três horas e 31 minutos na relva do All England Club.

O tenista britânico vai agora enfrentar o sérvio Novak Djokovic, terceiro do `ranking` e seis vezes vencedor do `major` britânico, que bateu o italiano Jannick Sinner, 13.º do mundo, num encontro em que esteve a perder, mas deu a volta ao marcador, vencendo com os parciais de 5-7, 2-6, 6-3, 6-2 e 6-2.