Buscas pelo avião em que viajava o jogador Emiliano Sala foram retomadas

“Nós retomamos as buscas. Dois aviões estão a descolar e vão procurar numa área específica onde cremos que teremos mais probabilidades de encontrar algo, baseado numa revisão das correntes e do tempo desde que (o avião) desapareceu”, referiu a polícia na sua conta na rede social Twitter.



Na segunda-feira, Emiliano Sala, de 28 anos, e um piloto viajavam de Nantes, na França, para Cardiff, no País de Gales, e ao atravessar o Canal da Mancha as comunicações deixaram de ocorrer e a aeronave desapareceu.



O jogador comunicou-se com amigos e expressou o seu temor em viajar no avião, pois tinha experimentado muita turbulência num outro voo que fizera entre Nantes e Cardiff.



O ponta de lança, que representa o Nantes desde 2015 e que esta época marcou 13 golos em 21 jogos pela equipa francesa, tinha acabado de assinar pelos galeses do Cardiff, equipa da Primeira Liga inglesa.



Na sua carreira, Emiliano Sala passou pelos clubes portugueses do FC Crato, dos campeonatos distritais, antes de seguir para França, onde representou o Bordéus, o Orléans, Chamois Niortais, Caen e Nantes.