Camila Rebelo nas meias-finais dos 100 costas nos Mundiais

Já apurada para os Jogos Olímpicos Paris2024 nos 200 costas, Camila Rebelo garantiu a presença nas meias-finais, com um tempo de 1.01,51 minutos, numas eliminatórias dominadas pela norte-americana Claire Curzan (59,72 segundos).Nos 1.500 metros livres,não conseguiu apurar-se para a final, ao ser 15.ª nas eliminatórias, ao nadar a distância em 16.31,64 minutos, com a italiana Simona Quadarella a ser a mais rápida, em 16.02,96.foi 24.º classificado nos 100 metros costas, em 55,08 segundos, enquantoterminou na 27.ª posição os 100 bruços, com um tempo de 1.09,82.Durante a tarde,vai disputar a final dos 50 metros bruços, às 16h46 (horas em Lisboa), antes de Camila Rebelo nadar as meias-finais dos 100 metros costas, às 16h53.