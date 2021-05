Canoísta Antoine Launay em 13.º nos Europeus de slalom em Itália

Nas águas bravas transalpinas, Launay ficou a escassos 82 centésimos de segundo de disputar a desejada final de 10 canoístas, na qual se decidiram as medalhas.



Antoine Launay realizou um percurso sem penalizações, terminando a semifinal, de 40 canoístas, com o tempo de 85,38 segundos, numa fase em que o melhor registo pertenceu ao austríaco Felix Oschmautz, com 80.88.



O título europeu foi para o chego Vit Prindis, com o tempo de 81,90 segundos, à frente do italiano Giovanni de Gennaro (82,65) e do esloveno Peter Kauzer (82,92).



Nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, a canoagem portuguesa vai ter, pelo menos, mais seis elementos, todos em velocidade, nomeadamente, Fernando Pimenta em K1 1.000, o K4 500 composto por Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela, e ainda Teresa Portela, em K1 200.



Na próxima semana, em Szeged, na Hungria, mais tripulações lusas vão tentar o passaporte para o Japão, também em velocidade.