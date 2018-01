Canoísta julgado por tentar dopar colega

Mário Aleixo - RTP 16 Jan, 2018, 11:08 / atualizado em 16 Jan, 2018, 11:08 | Outras Modalidades

A polícia de Ishikawa, cidade na qual se disputaram em setembro os campeonatos japoneses de canoagem, decidiu apresentar uma queixa contra Suzuki, depois deste ter admitido que injetou esteroides na bebida de Seiji Komatsu.



No início do mês, a Agência Antidopagem do Japão (JADA) condenou Suzuki a oito anos de suspensão, depois de este ter admitiu que injetou esteroides na bebida de Komatsu, de forma a conseguir um resultado de doping positivo e uma eventual desqualificação.



Seiji Komatus, de 25 anos, acabou por acusar positivo e ser sancionado por "doping", tendo o castigo sido, entretanto, anulado.



A federação de canoagem do Japão, que reunirá em assembleia-geral em março, pode aumentar o castigo e impedir Yasuhiro Suzuki de competir para sempre.



Yasuhiro Suzuki, de 32 anos, é uma das grandes figuras da canoagem japonesa, mas nunca conseguiu marcar presença em Jogos Olímpicos e estava pressionado a fazê-lo nos próximos Jogos, que vão disputar-se em Tóquio.



As investigações mostraram que Suzuki orquestrou uma campanha contra Komatsu que já durava algum tempo, e que passou por atitudes como roubo de passaporte, de material para a prática da modalidade e envio de mensagens difamatórias.