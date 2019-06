Canoístas José Ramalho e Rita Fernandes campeões nacionais de maratonas

Lusa Comentários 15 Jun, 2019, 21:58 | Outras Modalidades

Seis vezes campeão da Europa, prova na qual foi duas vezes ‘vice’, uma vez vice-campeão do mundo e três vezes bronze, José Ramalho voltou a impor-se em Portugal, desta vez cumprindo os 29,8 quilómetros em 2:11.19,33 horas.



Alfredo Faria foi o único canoísta a dar-lhe luta, terminando a 3,72 segundos, enquanto Adriano Conceição completou o pódio já a 1.03,88 minutos.



No setor feminino, Rita Fernandes cumpriu os 26,2 quilómetros em 2:11:05.08, bem à frente de Marta Noval, que concluiu a 1.40,75 minutos, e Joana Marinho de Sousa, a 3.34,51.



Nas canoas, Sérgio Maciel não teve rival em C1, concluindo a mesma distância feminina em 2:09.36,25 horas.



No domingo, disputam-se as provas de equipas.