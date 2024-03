Carlos Alcaraz revalida título de Indian Wells

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número dois do ranking mundial, bateu o russo Daniil Medvedev, quarto do ranking, por 7-6 (7-5) e 6-1, para conquistar o Masters 1.000 de Indian Wells pelo segundo ano consecutivo.

Ao fim de uma hora e 44 minutos, o espanhol voltou a vencer o russo na final de Indian Wells, como em 2023, e conquistou o quinto título em Masters, o segundo espanhol com mais conquistas, atrás apenas de Rafael Nadal (36).



De resto, o murciano de 20 anos já soma dois Grand Slam e desta vez jogou ao seu melhor nível, abrindo a conta de 2024 em termos de finais e títulos.



“Estou muito contente de ter conseguido ultrapassar vários problemas, e ganhar um Masters 1.000 é sempre um orgulho”, declarou Alcaraz.



Alcaraz chegou ao torneio com dúvidas sobre a sua condição física, mas acabou por jogar um torneio notável, eliminando, nas meias-finais, o italiano Jannik Sinner, terceiro do mundo que vinha de 19 vitórias consecutivas e ainda sem perder em 2024.



“Estava com muitas dúvidas de como treinar, dois ou três dias antes de começar o torneio já treinei com alta exigência e não estava bem, não sabia se estaria ao meu nível”, admitiu o espanhol, após a vitória.