Catarina Costa luta pelo bronze em dia de "razia" na seleção

Catarina Costa, que no último ano, na primeira vez em que Portugal recebeu o Grand Prix, tinha conquistado a medalha de ouro, terá agora que se contentar com a discussão de um dos terceiros lugares.

A judoca de Coimbra, sétima do ranking mundial e que partia como favorita na categoria de -48 kg, esteve isenta na primeira ronda e começou na sua `poule` por vencer a israelita Tamar Malca (46.ª) e a austríaca Katharina Tanzer (22.ª).

Já nas meias-finais, num combate que se `arrastou` pelo ponto de ouro, período após os quatro minutos regulamentares, Catarina Costa acabou surpreendida aos 7.14 minutos (11.14 no total), depois de uma tentativa de ataque.

A judoca tentou projetar Galiya Tynbayeva (52.ª), mas a cazaque aproveitou o desequilíbrio para marcar `ippon`, com Catarina Costa a mostrar-se surpreendida, talvez considerando que o movimento foi seu e não uma projeção da adversária.

Ainda assim, a judoca mantém-se na corrida às medalhas e é a única `sobrevivente` entre os 17 portugueses que hoje estiveram em prova, no dia destinado às categorias mais leves de femininos (-48 kg, -52 kg e -57 kg) e de masculinos (-60 kg e -66 kg).

O bloco das medalhas - atribuição dos bronzes e finais - decorrerá a partir das 17:00, com Catarina Costa a discutir a medalha de bronze com a espanhola Mireia Lapuerta (20.ª e sexta cabeça de série), que hoje eliminou a também portuguesa Raquel Brito.

Raquel Brito esteve entre os poucos judocas lusos, além de Catarina Costa, que conseguiram fazer mais do que um combate, com a atleta do Algés e Dafundo a ter uma estreia vitoriosa, perdendo ao segundo, à semelhança de Maria Siderot, derrotada pela número um mundial de -52 kg, a britânica Chelsie Giles, e de Emerson Silva e Ricardo Pires (-60 kg) e Miguel Gago (-66 kg), derrotados no segundo combate que realizaram.

Já Rodrigo Lopes (-60 kg) e Joana Diogo (-52 kg), judocas do projeto olímpico, tiveram um dia dececionante, derrotados logo na estreia diante de adversários menos cotados, com o judoca do Benfica a sofrer um terceiro `shido` (eliminação) e a atleta de Coimbra a ficar em desvantagem nos segundos finais da estreia.

Com menores aspirações apresentaram-se Mariana Máximo e Catarina Silva (-52 kg), Raquel Brás, Ana Agulhas e Teresa Trindade (-57 kg), Miguel Pisco, Bruno Bento, Nuno Martins e Bernardo Tralhão (-66 kg), derrotados logo na primeira ida ao `tatami`.