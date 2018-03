Catarina Ribeiro e Rui Teixeira campeões nacionais de corta-mato

Lusa Comentários 18 Mar, 2018, 14:16 / atualizado em 18 Mar, 2018, 14:47 | Outras Modalidades

Coletivamente, o Sporting acabou por conquistar o título femininos, apesar da desistência de Jéssica Augusto.



Em declarações à agência Lusa, Catarina Ribeiro mostrou-se "satisfeita" e "muito feliz" com a conquista do título, sublinhando que alcançou um resultado ao nível do que tem "trabalhado" nos últimos tempos.



A atleta acrescentou ainda que a prova de Monforte foi "dura", com um percurso "muito técnico" e com "muita lama".



"Foi bastante duro, mas estou muito satisfeita", acrescentou.



As atletas do Sporting mantiveram a liderança da prova desde o seu início, imprimindo um ritmo forte ao longo da corrida.



No campeonato nacional de juniores femininos, sagrou-se campeã a atleta do Sporting de Braga Mariana Machado e, por equipas, o título foi entregue ao Sporting.

"Ser campeão é o sonho de todos"Coletivamente, o Sporting acabou por conquistar o título masculinos, sagrando-se tricampeão, numa prova em que o campeão em título, Rui Pinto (Benfica), conquistou o segundo lugar do pódio.



“Ser campeão nacional é o sonho de todos. Desde que comecei a correr, apaixonei-me pelo corta-mato. Sempre gostei, treinei a época toda em percurso de corta-mato e hoje consegui realizar o meu sonho”, disse Rui Teixeira, em declarações à agência Lusa.



O atleta do Sporting sublinhou ainda o “despique” que manteve ao longo da prova com o rival Rui Pinto.



O Sporting já tinha garantido o acesso à Taça dos Clubes Campeões Europeus de Corta-Mato em 2019 (seniores masculinos e femininos), como vencedor dos títulos europeus deste ano.



Nos juniores masculinos, Ruben Sousa do Sporting conquistou o título de campeão nacional e o Benfica arrecadou o título por equipas.



