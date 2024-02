Cátia Azevedo melhora recorde nacional dos 400 metros

Cátia Azevedo, que foi quarta na prova hoje disputada, melhorou em 18 centésimos de segundo o anterior máximo, que era sua pertença desde 10 de fevereiro, quando disputou os nacionais de clubes, em Pombal.



A atleta do Sporting foi quarta classificada na prova, tendo, com esta marca, batido pela terceira vez o recorde de Portugal, depois de o ter feito pela primeira vez em Astana, na sua estreia em eventos do World Indoor Tour (WIT), voltando a bater nos nacionais de clubes.



Na prova de salto com vara, Pedro Buaró terminou no segundo lugar, ao efetuar 5,60 metros como melhor salto. O atleta do Benfica perdeu apenas para o polaco Pitr Lysek, vice-campeão mundial e duas vezes medalha de bronze na prova.



Buaró fechou assim a sua época de inverno, em que conseguiu bater duas vezes o recorde de Portugal, deixando-o em 5,82 metros.



Já no triplo-salto, Tiago Luís Pereira, que efetuou três saltos válidos, terminou a prova no quarto posto, com 16,63 metros como a sua melhor marca. O atleta do Sporting, que competirá nos Mundiais de Glasgow, concluiu a sua participação no WIT na segunda posição, com 10 pontos.