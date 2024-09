Ciclismo/Europeus: Ivo Oliveira 15.º e Daniela Campos 17.ª no contrarrelógio

Nos 31,3 quilómetros que começaram na pista automóvel em Zolder e acabaram em Hasselt, o mais rápido foi o italiano Edoardo Affini, campeão europeu pela primeira vez com um tempo de 35.15 minutos, mais rápido nove segundos do que o suíço Stefan Küng, segundo, e 19 para o compatriota Mattia Cattaneo, terceiro.



Numa prova sem grande parte dos especialistas desta disciplina, incluindo o britânico Joshua Tarling, vencedor em 2023, Affini conquistou o título continental que demonstra a sua apetência pelo exercício individual.



Ivo Oliveira, campeão nacional de contrarrelógio em 2020, terminou com o 15.º melhor tempo, a 1.35 minutos do novo campeão, afetado pela estrada molhada e o vento forte que marcaram a prova.



“O Ivo esteve muito bem nas curvas mais técnicas, fazendo-as com grande classe. Era importante que o conseguisse, porque já sabíamos que nas longas retas havia adversários mais fortes”, declarou o selecionador, José Poeira, citado pela federação.



No ‘crono’ de elite feminina, a campeã do mundo de fundo de 2023, a belga Lotte Kopecky, foi a mais rápida, com 39 minutos de tempo no mesmo percurso que os atletas masculinos.



A neerlandesa Ellen van Dijk, três vezes campeã do Mundo de contrarrelógio e quatro vezes campeã da Europa, foi segunda, a 43 segundos, com a austríaca Christina Schweinberger em terceiro, a 1.02 minutos.



A ciclista olímpica em Paris2024 Daniela Campos competiu no ‘crono’ para sub-23, com 31,3 quilómetros que se iniciaram em Zolder e terminaram em Hasselt, num percurso plano e afetado pelo vento, concluindo com um registo de 42.54 minutos.



A nova campeã da categoria é a finlandesa Anniina Ahtosalo, com um tempo de 40.54 minutos, e Campos afirmou retirar deste exercício “as boas sensações, que motivam e são bons indicadores para a prova de fundo”, em declarações à Federação Portuguesa de Ciclismo.



Três vezes campeã nacional da especialidade, a jovem portuguesa enfrentará a corrida de fundo, em que também é campeã nacional, com vontade de “ter um melhor resultado” depois da “prova regular, talvez um pouco mais conservadora” de hoje.



Em outros portugueses em prova, Gonçalo Rodrigues foi 50.º entre os juniores masculinos, com José Miguel Moreira em 54.º, num ‘crono’ dominado pelo neerlandês Michiel Mouris.



Entre as jovens femininas, destaque para Raquel Dias, 34.ª em prova vencida pela espanhola Paula Ostiz.



Depois de quinta-feira ser dedicada aos contrarrelógios por equipas mistas, sem Portugal, Daniela Campos volta à estrada na sexta-feira, para a corrida de fundo sub-23, no mesmo dia em que Gonçalo Tavares, João Silva e Noah Campos correm a mesma prova, em masculinos.