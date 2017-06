Ciclista Domingos Gonçalves sagra-se novo campeão nacional de contrarrelógio

Lusa 23 Jun, 2017, 18:12 | Outras Modalidades

Irmão gémeo de José Gonçalves, que no domingo venceu a prova holandesa Ster ZLM, Domingos Gonçalves terminou os 33,9 quilómetros do percurso em 42.19 minutos, conquistando assim a sua primeira vitória no ciclismo nacional.



"Pelo menos pódio tinha de conseguir fazer, consegui ganhar, é muito bom para a equipa e estamos todos de parabéns. É uma vitória importante. Já tinha festejado a vitória do meu irmão, não devia ter festejado, porque hoje senti esses festejos, mas correu bem e consegui ganhar", disse o atleta de 28 anos aos jornalistas.



Por seu lado, o vice-campeão Rafael Reis considerou o segundo lugar "bastante positivo", congratulando o vencedor, mas assumiu que queria o primeiro lugar, embora não se entristeça por saber que deu o seu melhor e apontou ainda "aspetos a melhorar para um dia conseguir vencer".



Já o veterano Sérgio Paulinho, de 37 anos, medalha de prata nos Jogos Olímpicos em Atenas, valorizou o seu terceiro lugar.



"Foi bastante positivo. Fazer terceiro no campeonato nacional de contrarrelógio, para mim tem um significado bastante bom, quer dizer que a minha forma tem vindo a evoluir e agora é pensar na Volta a Portugal. Para mim, foi um resultado muito muito positivo", explicou.



A corrida foi ainda marcada pela não comparência do favorito e tricampeão Nélson Oliveira, devido a uma falha de comunicação entre a organização e o atleta, que não se apresentou a tempo na chamada.



Os campeonatos nacionais de ciclismo de estrada prosseguem no sábado e no domingo, em Gondomar, com a realização das provas em linha de sub-23 e elite.







Classificação:



1. Domingos Gonçalves (RP-Boavista), 42.19 minutos.



2. Rafael Reis (Caja Rural-Seguros RGA), a 05 segundos.



3. Sérgio Paulinho (Efapel), a 20.



4. José Mendes (Bora-Hansgrohe), a 28.



5. Ricardo Vilela (Manzana Postobon), a 1.02 minutos.