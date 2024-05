Ciclista Iuri Leitão líder após primeiro dia da Volta à Grécia

Da parte da manhã, o vencedor da Volta à Grécia de 2023 tinha vencido um contrarrelógio de seis quilómetros em Salónica, acabando por ser segundo no sprint na metade da etapa disputada de tarde, entre Salónica e Paralia Katerinis (92,46 quilómetros).



O italiano Jakub Mareczko (Corratec-Vini Fantini) venceu em 1:57.14 horas, o mesmo tempo de Iuri Leitão e o australiano Blake Agnoletto (ARA-Skip Capital), segundo e terceiro, respetivamente.



Na geral, o campeão do mundo de omnium em pista tem menos oito segundos do que o australiano Aaron Gate (Burgos-BH) e 12 face ao checo Jakub Otruba (ATT Investments).



O outro português em prova, José Mendes (Victoria Sports), chegou na 69.ª posição, a cinco segundos do vencedor, e é 89.º da geral, a 56 segundos do compatriota.



Na sexta-feira, corre-se a segunda etapa, com 169,78 quilómetros entre Katerini e Karditsa, com os ciclistas a terem de ultrapassar duas contagens de montanha na primeira metade da tirada, uma das quais de primeira categoria, perto dos 35 quilómetros.