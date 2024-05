Cleveland Cavaliers asseguram última vaga na segunda ronda dos play-offs da NBA

Após vencerem o jogo sete da primeira eliminatória, nas meias-finais da Conferência Este, os Cavaliers vão agora defrontar os Boston Celtics, do português Neemias Queta e a equipa com melhor registo da fase regular, ‘descansados’ depois de terem afastado os Miami Heat, por 4-1.



A jogar em casa, os ‘Cavs’ nem entraram bem no jogo e estiveram em desvantagem durante a primeira parte, que chegou ao final com os Magic a vencer por 53-43.



Contudo, na segunda parte, liderados por Donovan Mitchel (39 pontos, nove ressaltos e cinco assistências), os Cavaliers asseguraram o triunfo, regressando às meias-finais do Este seis anos depois.



Na altura, liderados por LeBron James, os Cavaliers atingiram mesmo a final – a quarta consecutiva –, mas acabaram por perder frente aos Golden State Warriors.



Num duelo entre as grandes figuras das duas equipas, Paolo Banchero conseguiu 38 pontos e 16 ressaltos pelos Magic, que não chegam à segunda ronda dos play-offs desde 2009/10.