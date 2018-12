COP confia nos 50 km marcha em Tóquio`2020

Mário Aleixo - RTP Comentários 06 Dez, 2018, 11:53 / atualizado em 06 Dez, 2018, 11:53 | Outras Modalidades

"É muito positivo que a IAAF tenha submetido ao Comité Olímpico Internacional um pedido para que seja posta a possibilidade de haver uma prova de 50 km marcha femininos, estabelecendo assim um regime de paridade relativamente ao que já acontece no âmbito da participação masculina", disse José Manuel Constantino.



O presidente do COP observou que a inclusão dos 50 km marcha femininos no programa olímpico abre "boas perspetivas" para Portugal, tendo em consideração os resultados que a atleta Inês Henriques tem alcançado nessa disciplina.



Os 50 km marcha masculinos já existem nos Jogos Olímpicos, mas a vertente feminina ainda não. A IAAF ouviu várias marchadoras, entre elas a portuguesa Inês Henriques, primeira campeã europeia e mundial, e a solicitação oficial seguiu para o Comité Olímpico Internacional (COI), que decidirá se aceita, ou não, incluir a disciplina no programa de atletismo dos Jogos.



A prova feminina de 50 km marcha foi, pela primeira vez, incluída nos Mundiais de atletismo de 2017, em Londres, e a marchadora portuguesa conquistou a medalha de ouro e estabeleceu um novo recorde do mundo, com o tempo de 4:05.56 horas.





A dois anos de distância de Tóquio2020, o presidente do COP disse ainda que é "prematuro" fazer uma análise às possibilidades portuguesas nos Jogos Olímpicos, mas garantiu que "a preparação está a correr normalmente" e que existe uma "expectativa positiva quanto ao número de modalidades, atletas e resultados" que poderão ser alcançados.