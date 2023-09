A ciclista Cristiana Valente (Glassdrive/Chanceplus/Allegro) conquistou hoje a Taça de Portugal feminina de estrada, ao ser sexta no primeiro Grande Prémio Jornal de Notícias, última prova pontuável do circuito.

Na prova que decorreu em Albergaria-a-Velha, o sexto lugar de Valente, campeã nacional de fundo, permitiu-lhe vencer a Taça, com 177 pontos, acima dos 145 de Ana Caramelo (Matos Mobility/Optiria), segunda, e dos 110 de Liliana Jesus (Extremosul/Hotel Alisios/Terras do Arade), terceira.



A vitória na edição inaugural do Grande Prémio do JN, quinta e última corrida pontuável da Taça, foi para Vera Vilaça (Massi Tactic), a mais rápida ao cabo de 89,2 quilómetros.