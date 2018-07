Partilhar o artigo Daniel Martin vence sexta etapa e van Avermaet segue no comando Imprimir o artigo Daniel Martin vence sexta etapa e van Avermaet segue no comando Enviar por email o artigo Daniel Martin vence sexta etapa e van Avermaet segue no comando Aumentar a fonte do artigo Daniel Martin vence sexta etapa e van Avermaet segue no comando Diminuir a fonte do artigo Daniel Martin vence sexta etapa e van Avermaet segue no comando Ouvir o artigo Daniel Martin vence sexta etapa e van Avermaet segue no comando

Tópicos:

Brest Mûr, Daniel, Fougères, Greg, Mûr Bretagne, Pierre Latour AGR, Ron Bardet AGR, Van Avermaet,