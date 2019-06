Daniel Monteiro candidata-se à liderança da CDP

O homem que se assume como alternativa à liderança de Carlos Paula Cardoso frisou como nasceu a candidatura e assegurou que a lista integra pessoas de elevado gabarito.



Daniel Monteiro frisou que as federações se identificam com este projeto e que no final os órgãos sociais por si liderados, após a eleição, serão os representantes de todas as federações.



Na lista encabeçada por Daniel Monteiro, os restantes candidatos a presidir aos outros órgãos são: para a Assembleia Geral, João Manuel Rocha, para o Conselho Fiscal, Luis Filipe Quinaz e para o Conselho Jurídico, Luís Paulo Relógio.



As urnas estarão abertas na sede da CDP entre as 12 e 30 e as 18 e 30 do dia 27 de junho.